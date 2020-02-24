МАУ посилить заходи безпеки на рейсах до Рима, Мілана та Венеції

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" введе посилені заходи безпеки на авіасполученні з італійськими містами - Римом, Міланом та Венецією.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу прессекретар МАУ Євгенія Сацька.

"МАУ розширить перелік рейсів, на яких введені додаткові посилені заходи безпеки (рейси у східному напрямку), і додасть до нього рейси до/з Рима, Мілана та Венеції", - сказала вона.

Також Сацька зауважила, що авіакомпанія на даний час не має рекомендацій чи розпоряджень державних органів щодо обмежень авіасполучення з Італією.

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Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже п’ятеро осіб.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.