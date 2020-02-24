МАУ посилить заходи безпеки на рейсах до Рима, Мілана та Венеції

МАУ посилить заходи безпеки на рейсах до Рима, Мілана та Венеції

Укрінформ
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" введе посилені заходи безпеки на авіасполученні з італійськими містами - Римом, Міланом та Венецією.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу прессекретар МАУ Євгенія Сацька.

"МАУ розширить перелік рейсів, на яких введені додаткові посилені заходи безпеки (рейси у східному напрямку), і додасть до нього рейси до/з Рима, Мілана та Венеції", - сказала вона.

Також Сацька зауважила, що авіакомпанія на даний час не має рекомендацій чи розпоряджень державних органів щодо обмежень авіасполучення з Італією.

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Як повідомляв Укрінформ, в Італії від коронавірусу померло вже п’ятеро осіб.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

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