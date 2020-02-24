МЗС радить утриматися від поїздок до північних регіонів Італії через коронавірус

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження коронавірусом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження", - йдеться у повідомленні.

Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, у МЗС порадили виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.

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У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що органи влади Італії повністю запровадили карантинні заходи у десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія: провінції Лоді – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя, регіоні Венето.

Громадянам України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні, рекомендується слідкувати за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров’я Італії. Зокрема, медики радять:

регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дезінфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;

уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи чхають);

не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);

прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи чхаєте;

користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;

регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами ("убити" коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);

використовувати маску в разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим.

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Водночас медики пояснили, що товари, виготовлені у Китаї, чи пакунки, отримані з Китаю, не вважаються небезпечними (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні).

Домашні тварини наразі не ідентифіковані як поширювачі нового коронавірусу, але попри це рекомендується завжди мити руки після контакту з тваринами.