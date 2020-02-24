МЗС радить утриматися від поїздок до північних регіонів Італії через коронавірус
Про це повідомляє пресслужба МЗС.
"У зв’язку з загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням у північних регіонах Італії захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV), Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до уражених провінцій італійських регіонів Ломбардія, Венето, Емілія Романья та П’ємонт, де є найбільший ризик зараження", - йдеться у повідомленні.
Співвітчизникам, які продовжують перебувати в цих регіонах, у МЗС порадили виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання уражених вірусом провінцій, повідомити про своє місце перебування та контактні дані до найближчої консульської установи України або зареєструватися на вебресурсі friend.mfa.gov.ua.
У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що органи влади Італії повністю запровадили карантинні заходи у десятьох муніципалітетах регіону Ломбардія: провінції Лоді – Касалпустерленго, Кодоньо, Кастільоне-д’Адда, Фомбіо, Малео, Сомалія, Бертоніко, Терранова-де-Пасеріні, Кастельгерсундо і Сан-Фіорано, а також – муніципалітеті Во ‘Еуганєо в провінції Падуя, регіоні Венето.
Громадянам України, які планують подорож до Італії або наразі перебувають в країні, рекомендується слідкувати за рекомендаціями, розробленими Міністерством охорони здоров’я Італії. Зокрема, медики радять:
- регулярно і ретельно мити руки (щонайменше впродовж 20 секунд, водою і милом або дезінфікуючими для рук спиртовмісними (60%) засобами;
- уникати близьких контактів із особами, які мають ознаки гострих респіраторних захворювань (триматися на відстані щонайменше 1 м від осіб, які кашляють чи чхають);
- не торкатися руками очей, носа і рота (у разі контакту із зараженою поверхнею руки можуть передавати вірус до тіла);
- прикривати паперовою хустинкою рот і ніс, коли кашляєте чи чхаєте;
- користуватися антивірусними препаратами чи антибіотиками слід лише у разі, якщо вони прописані лікарем;
- регулярно протирати поверхню (на робочому місці, у квартирі тощо) хімічними дезінфікуючими засобами ("убити" коронавірус можуть засоби із вмістом відбілювача/candeggina, хлора/cloro, розчинників/solventi, 75-відсоткового етанола/etanolo al 75%, пероцтової кислоти/acido peracetico, хлороформу/cloroformio);
- використовувати маску в разі підозри щодо захворювання або при допомозі хворим.
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Водночас медики пояснили, що товари, виготовлені у Китаї, чи пакунки, отримані з Китаю, не вважаються небезпечними (коронавірус не має здатності жити занадто довго на поверхні).
Домашні тварини наразі не ідентифіковані як поширювачі нового коронавірусу, але попри це рекомендується завжди мити руки після контакту з тваринами.