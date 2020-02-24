В Італії кількість жертв коронавірусу зросла до шести

В Італії від ускладнень, викликаних коронавірусом COVID-19, померла шоста людина. Кількість заражених коронавірусом у різних регіонах Італії зросла до 224 осіб.

Про це повідомляє RAI.

"В Італії померла шоста жертва коронавірусу, 80-річний чоловік з Мілану", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що жінка з міста Крема, яку вчора шпиталізували та перевірили на коронавірус, померла у лікарні Брешії, ставши сьомою жертвою вірусу. Втім місцева влада спростувала це повідомлення.

Згідно з оновленими даними, кількість випадків зараження коронавірусом в Італії зросла до 224. Найбільше заражень зафіксовано в Ломбардії (172 хворих). У Венето — 32 випадків COVID-19, Емілії-Романьї - 18, П'ємонті - три, в Лаціо - також три.

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Наразі Італія займає третє місце в світі за кількістю заражених коронавірусом після Китаю та Південної Кореї.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 224; РФ - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.