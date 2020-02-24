У “Борисполі” розповіли, яких заходів вживають через коронавірус

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» вживає всіх заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні.

Про це йдеться на сайті аеропорту.

"Міжнародний аеропорт «Бориспіль» з першого дня відстежує оперативну інформацію про поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV і неухильно виконує вказівки Міністерства охорони здоров’я України, Державної авіаційної служби України, та керується дійсними технологічними інструкціями", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у разі прибуття повітряного судна з країни з ускладненою епідемічною ситуацією після встановлення трапа першим на борт піднімається черговий санітарно-карантинного підрозділу ДУ “Лабораторний центр на повітряному транспорті”, який підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. Він опитує екіпаж та пасажирів щодо стану здоров’я і самопочуття, вимірює температуру, а також перевіряє наявність симптомів, схожих на симптоми вірусних респіраторних захворювань.

У разі відсутності на борту хворого/підозрілого на інфекційну хворобу черговий надає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів, розвантаження тощо. У разі виявлення на борту особи з ознаками інфекційної̈ хвороби літак відбуксирують на визначене санітарне місце стоянки.

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Водночас, персонал, залучений до обслуговування рейсів, що прибувають із країн з ускладненою епідемічною ситуацією, укомплектований респіраторними масками, гумовими рукавичками та дезінфікуючими засобами. На трапах встановлені спеціальні килими, оброблені дезінфікуючим розчином.

Транспортні засоби, задіяні в обслуговуванні рейсів, що прибувають з країн з ускладненою епідеміологічною ситуацією, після закінчення обслуговування обробляються спеціальним дезінфікуючим розчином.

Для пасажирів та відвідувачів терміналів за допомогою медіаресурсів доводиться інформація про заходи щодо зниження ризику зараження коронавірусною інфекцією.

Введено посилений протиепідемічний режим прибирання приміщень аеропорту, зон прильоту, техніки з наземного обслуговування пасажирів із застосуванням дезінфікуючих засобів (не менше 4 разів/год.).

У різних зонах аеропорту встановлені контейнери для збору індивідуальних засобів захисту: марлевих пов’язок, гумових рукавичок тощо. У терміналах аеропорту встановлені диспенсери для дезінфекції рук.

В цехах бортового харчування забезпечується додаткова дезінфекційна обробка бортового посуду та знімного обладнання з літаків рейсів міжнародного сполучення.

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У зв’язку з ускладненою епідемічною ситуацією аеропорт позапланово закуповує тепловізійні пірометри з метою забезпечення оптичними системами оцінки інфрачервоного випромінювання.

У медпункті аеровокзалу введено посилений протиепідемічний режим прибирання з обов’язковим застосуванням дезінфікуючих засобів, бактерицидного опромінення.

Як повідомлялося, станом на 24 лютого у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2619 летальних. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.