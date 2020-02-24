МОЗ готове до ще однієї евакуації українців із Китаю
Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ми готові до ще однієї евакуації громадян, але зараз МЗС працює з нашими громадянами з провінції Хубей в КНР, контактує чи є бажання, чи готові вони переїздити на територію України. Якщо таке бажання буде висловлено, урядом України буде все зроблено, щоб їх швидко та якісно доправити”, - сказав Ляшко.
Він додав, що у випадку ще однієї евакуації, буде зроблено все, щоб запобігти подіям, подібним тим, які розгорнулися навколо поселення евакуйованих українців у санаторій у Нових Санжарах.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички.
Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.
Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.
Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.
За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку)
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.