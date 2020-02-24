МОЗ готове до ще однієї евакуації українців із Китаю

Міністерство охорони здоров'я готове до ще однієї евакуації громадян з Китаю.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми готові до ще однієї евакуації громадян, але зараз МЗС працює з нашими громадянами з провінції Хубей в КНР, контактує чи є бажання, чи готові вони переїздити на територію України. Якщо таке бажання буде висловлено, урядом України буде все зроблено, щоб їх швидко та якісно доправити”, - сказав Ляшко.

Він додав, що у випадку ще однієї евакуації, буде зроблено все, щоб запобігти подіям, подібним тим, які розгорнулися навколо поселення евакуйованих українців у санаторій у Нових Санжарах.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами привезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривали дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

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Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

Станом на 24 лютого 2020 року у світі зареєстровано 79 360 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 619 - летальні. Одужало вже 25 360 осіб.

За межами Китаю виявлено 2 098 випадків у 29 країнах світу. В країнах Європи зареєстровано 201 випадок (Німеччина - 16; Франція - 12; Великобританія - 9; Італія - 157; Росія - 2; Іспанія - 2; Фінляндія, Швеція та Бельгія по одному випадку)

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.