Кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла

Унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у середу померла ще одна людина; таким чином, кількість загиблих сягнула 12 осіб.

Про це повідомляє ANSA.

“Голова національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі заявив у середу, що кількість загиблих від коронавірусу зросла до 12 осіб, а ще 374 заразилися смертельним вірусом”, - йдеться у повідомленні.

За його словами, 70-річний чоловік із Ломбардії помер у лікарні у П’яченці.

Зазначається, що це перший смертельний випадок у регіоні Емілія-Романья.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Фото: АА.