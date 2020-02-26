Кількість загиблих від коронавірусу в Італії зросла
Укрінформ
Унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у середу померла ще одна людина; таким чином, кількість загиблих сягнула 12 осіб.
Про це повідомляє ANSA.
“Голова національної служби Цивільної оборони Анджело Бореллі заявив у середу, що кількість загиблих від коронавірусу зросла до 12 осіб, а ще 374 заразилися смертельним вірусом”, - йдеться у повідомленні.
За його словами, 70-річний чоловік із Ломбардії помер у лікарні у П’яченці.
Зазначається, що це перший смертельний випадок у регіоні Емілія-Романья.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.
Фото: АА.