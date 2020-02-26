Тести не виявили коронавірусу в евакуйованих українців – МОЗ

В евакуйованих з Китаю українців та іноземних громадян не виявили коронавірусу Covid-19.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого сьогодні призначено головним державним санітарним лікарем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі в Україні не зареєстровано жодного випадку коронавірусної інфекції. Ми маємо перші результати досліджень зразків, які були взяті у людей, які перебувають на обсервації в Нових Санжарах, - вони негативні”, - сказав Ляшко.

Він нагадав, що наразі вже сьомий день перебування українців та іноземних громадян в ізоляції, і симптомів ГРВІ немає в жодного з них.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

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Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.