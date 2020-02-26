Уряд призначив головного державного санітарного лікаря

Кабінет міністрів призначив заступника міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка головним державним санітарним лікарем.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні на цей час не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом, але для того, щоб підсилити систему, яка має запобігати проникненню на територію України цього захворювання, призначили пана Віктора Ляшка головним санітарно-епідеміологічним лікарем країни", - сказав Гончарук.

За його словами, Ляшко буде комунікувати з журналістами та координувати дії органів влади для того, щоб максимально якісно організувати роботу щодо запобігання потраплянню на територію України коронавірусу та його локалізації, якщо інфекція все ж буде зафіксована на території держави.

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Як повідомлялося, Віктор Ляшко 24 лютого заявляв, що Кабінет міністрів відновить посаду головного державного санітарного лікаря, однак про відновлення СЕС не йдеться.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони звернулася до Кабінету міністрів з пропозицією відновити діяльність санітарно-епідеміологічної служби в Україні.

Уряд вирішив ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу навесні 2017 року, назвавши її подальше функціонування "недоцільним".