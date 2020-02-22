У МВС назвали умову нової евакуації з Китаю
Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Якщо буде достатня кількість заявок з провінції Хубей і міста Ухань від українців, що їх потрібно звідти евакуювати, я впевнений, що Україна зможе це зробити знову”, - сказав Геращенко.
Водночас заступник міністра не уточнив, яка саме кількість заявок вважається достатньою.
Раніше капітан ФК «Шахтар» Андрій Пятов заявив, що клуб може відправити свій літак до Китаю, аби забрати українських громадян, які залишилися в Ухані.
Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони впродовж 14 днів перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.
Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем літака та супроводжуючими особами.