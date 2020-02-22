У МВС назвали умову нової евакуації з Китаю

Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок.

Про це на брифінгу у суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо буде достатня кількість заявок з провінції Хубей і міста Ухань від українців, що їх потрібно звідти евакуювати, я впевнений, що Україна зможе це зробити знову”, - сказав Геращенко.

Водночас заступник міністра не уточнив, яка саме кількість заявок вважається достатньою.

Читайте також: Поліція застерігає від спроб шахрайства на допомозі евакуйованим з Уханя

Раніше капітан ФК «Шахтар» Андрій Пятов заявив, що клуб може відправити свій літак до Китаю, аби забрати українських громадян, які залишилися в Ухані.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами превезели в Нові Санжари на Полтавщині, де вони впродовж 14 днів перебуватимуть на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем літака та супроводжуючими особами.