Поліція застерігає від спроб шахрайства на допомозі евакуйованим з Уханя

Поліцейські моніторитимуть ресурси, які збиратимуть допомогу для евакуйованих з Китаю, які знаходяться на обсервації в Нових Санжарах, аби до такого збору не долучилися шахраї.

Про це сказав на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз можуть деякі особи, як і в інших випадках, збирати допомогу не для того, щоб передавати її у Нові Санджари, а для власного збагачення. Ми зараз у поліції починаємо відстежувати ресурси, які, можливо з метою того, щоб ввести в оману громадян, будуть збирати якусь матеріальну допомогу, закликаючи передавати її до Нових Санджар. Це можуть бути і особи, які займаються якимись шахрайськими діями. Якщо ми будемо такі факти виявляти (шахрайства — ред.) — це будуть кримінальні справи і переслідування”, - підкреслив Геращенко.

Він також закликав громадян, якщо вони побачать, що хтось збирає матеріальну допомогу, не маючи для цього певних повноважень, повідомляти про такі факти у поліцію, і ці факти будуть перевіряти.

У свою чергу, заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль наголосив, що люди, які наразі перебувають у обсервації, забезпечені усім необхідним з боку держави.

“Евакуйовані не потребують продуктів харчування, вони забезпечені всім необхідним. У разі, якщо зовсім є такий шалений потяг допомогти нашим громадянам, то прохання координуватися через Червоний Хрест, який якраз забезпечує таку передачу”, - додав Коваль.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.