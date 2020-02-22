У поліцейського, який постраждав у Нових Санжарах, струс мозку та шість швів на обличчі

Працівник поліції, якому влучили каменем у голову під час сутичок у Нових Санжарах Полтавської області 20 лютого, досі перебуває у лікарні.

Про це на брифінгу у суботу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо поліцейського, якому кинули бруківку у голову. У нього струс мозку, він досі у лікарні, накладено 6 швів на обличчя. Є той, хто кинув (камінь — ред.), і ця людина буде відповідати на напад на поліцейського”, - сказав Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де людей розмістили для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.