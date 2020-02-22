У Нових Санжарах сьогодні немає жодних мітингів або акцій протесту — МВС

Поліцейські і нацгвардійці надійно охороняють периметр медичного центру у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Китаю люди.

Про це на брифінгу у суботу заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хочу сказати, що у Нових Санжарах все спокійно, немає жодних мітингів або акцій протесту. На цей час поліцейські і нацгвардійці "взяли в кільце" цей місцевий санаторій, і ми повністю контролюємо, щоб жодна людина, яка не має права там бути, не потрапляла на територію, і щоб всі, хто перебуває на обсервації, почувалися спокійно, щоб все було за законом, щоб все було добре”, - сказав Геращенко.

За його словами, наразі поліцейські готуються пред'явити підозри і адмінпротоколи особам, які були затримані у день заворушень, 20 лютого.

Він нагадав, що за фактом подій у Нових Санжарах відкрито 5 кримінальних проваджень: за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Раніше на брифінгу у Нових Санжарах радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко запевнив, що для забезпечення тут порядку у правоохоронців достатньо сил і засобів.

“На сьогодні і Нацгвардія, і Нацполіція враховують всі виклики, загрози, особливості і ми сили і засоби розраховуємо, виходячи з цього, тому сил і засобів буде достатньо”, - зазначив радник міністра.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.

Фото: НГУ