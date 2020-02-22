СБУ і поліція перевіряють будь-яку інформацію про провокаторів у Нових Санжарах - МВС

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо провокаторів та встановлюють роль кожного причетного до заворушень у смт Нові Санжари під час протестів проти прийому на обсервацію евакуйованих з Китаю.

Про це сьогодні, 22 лютого, заявив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко під час брифінгу у Нових Санжарах, повідомляє МВС.

«Ми фізично встановлюємо кожну особу, яка брала участь в різній якості у заворушеннях: хтось підбурював, хтось безпосередньо вчиняв дії з ознаками кримінального злочину або правопорушення. Ми працюємо з широким обміном інформації та свідчень. Тому і СБУ, і НПУ перевіряють всю інформацію про наявність у Нових Санжарах провокаторів», - наголосив Варченко.

За його словами, наразі встановлені понад 25 осіб правопорушників - мешканців Нових Санжар або району, поліція перевіряє інформацію щодо немісцевих учасників. Сьогодні одному із затриманих за насильницькі дії щодо поліцейського буде обиратися судом запобіжний захід, правоохоронці наполягатимуть на взятті під варту.

Як зазначив Варченко, у Нових Санжарах наявні ознаки дезінформації та паніки, яка свідомо сіялася серед людей. І поліція враховує ці обставини.

«Ми не зацікавлені в тому, щоб дегуманізувати місцеве населення, ми хочемо, щоб люди якнайшвидше подолали ситуацію, яку допустили 20 лютого в межах свого населеного пункту. Ті, хто вчинив злочинні дії, мають понести покарання. Будуть враховані як пом‘якшуючі так і обтяжуючі обставини» - зазначив Варченко.

Як повідомляв Укрінформ, для затриманого під час сутичок у Нових Санжарах на Полтавщині чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати автомобілем на нацгвардійців та поліцейських, правоохоронці проситимуть обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Сталися сутички між протестувальниками і правоохоронцями, під час яких постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари у той день відвідали міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими.

З Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн. Загалом на обсервації перебуває 94 людини - включно з екіпажем та супроводжуючими особами.