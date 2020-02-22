Сьогодні затриманому у Нових Санжарах обиратимуть запобіжний захід — МВС

Для затриманого під час сутичок у Нових Санжарах чоловіка, який у нетверезому стані намагався наїхати автівкою на нацгвардійців та поліцейських, правоохоронці проситимуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це на брифінгу у Нових Санжарах повідомив радник очільника МВС Іван Варченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Йдеться про особу, яка була затримана у порядку статті 208 КПК і звинувачується зараз у погрозі або насильстві щодо працівника правоохоронного органу, і обвинувачується за 345 статтею ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу - ред.). Сьогодні для нього буде обиратися судом запобіжний захід, і ми наполягаємо, щоб цей запобіжний захід був тримання під вартою”, - наголосив радник міністра внутрішніх справ.

Як повідомлялося, вранці 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії. Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний.

Поліція затримала 24 учасників заворушень. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, окрім одного, який спрямував автомобіль на правоохоронців.

Правоохоронці розпочали 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Фото: МВС