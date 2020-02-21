Нові Санжари: радник міністра розповів, кого саме затримали поліцейські
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
"Що є на сьогодні. У нас вчора було затримано 24 особи. Одна людина досі затримана. Затримана за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України і, відповідно, буде притягуватися до відповідальності за 345 ст. Кримінального кодексу України, це – погроза співробітнику правоохоронного органу", - сказав він.
Варченко додав, що 23 людини вже відпустили, а один затриманий виявився чоловіком, який сів у автомобіль у нетверезому вигляді й намагався наїхати на співробітників Національної гвардії та Національної поліції.
Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.
Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.
Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.
21 лютого ситуація у Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.
Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.