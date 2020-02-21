Нові Санжари: радник міністра розповів, кого саме затримали поліцейські

Через сутички з правоохоронцями у Нових Санжарах проти одного чоловіка порушено кримінальне провадження.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Що є на сьогодні. У нас вчора було затримано 24 особи. Одна людина досі затримана. Затримана за ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України і, відповідно, буде притягуватися до відповідальності за 345 ст. Кримінального кодексу України, це – погроза співробітнику правоохоронного органу", - сказав він.

Варченко додав, що 23 людини вже відпустили, а один затриманий виявився чоловіком, який сів у автомобіль у нетверезому вигляді й намагався наїхати на співробітників Національної гвардії та Національної поліції.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

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Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом ухвалила рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

21 лютого ситуація у Нових Санжарах спокійна, 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.