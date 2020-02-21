Поліція відпустила 23 затриманих під час сутичок у Нових Санжарах

Ситуація у Нових Санжарах Полтавської області наразі спокійна. 23 затриманих відпустили, один перебуває під вартою.

Про це йдеться на сайті МВС.

"Всі особи ідентифіковані, на період досудового розслідування 23 затриманих відпустили додому, ще одна особа перебуває під вартою за статтею 208 ККУ. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці Полтавщини несуть службу у посиленому режимі та охороняють санаторій, куди заселили евакуйованих. Цілодобово на патрулюванні перебувають 200 правоохоронців, як поліцейських, так і гвардійців.

Правоохоронці, які несуть службу, не мають можливості контактувати з громадянами у санаторії, стверджується у повідомленні. Всі, хто прибув вчора з Китаю, в тому числі і медики, знаходяться в обсервації.

Вчора під час сутичок постраждали 9 поліцейських. Чотирьом надали першу домедичну допомогу у лікарні і відпустили додому. Ще п’ятеро перебувають на стаціонарному лікуванні та потребують додаткового обстеження. Окремі правоохоронці постраждали в наслідок потрапляння каміння в область голови.

Крім того, до медиків звернулась одна цивільна особа. Лікарі констатували легкі тілесні ушкодження, надали медичну допомогу та відпустили додому.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників заворушень.

Нові Санжари відвідали очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Прем'єр-міністр Гончарук та міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.