Нові Санжари “хайпували” від того, що опинилися у центрі уваги ЗМІ - речник МВС

Ситуація в Нових Санжарах 20 лютого, де невдоволені жителі влаштували заворушення через розміщення евакуйованих із Китаю українців, нагадувала події квітня 2014 року у Слов’янську, лише з різницею в тому, що сил правопорядку було достатньо і вони забезпечували безпеку.

Такими особистими враженнями від подій поділився директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко у Facebook.

“Було дежавю із 12 квітня 2014 у Слов’янську, де подібно налаштовані емоційно люди мітингували під захопленою гіркінцями міліцією. З тою різницею, що нині сил правопорядку у місті було повно, вони діяли й було відчуття повної безпеки”, - зазначив він.

Шевченко працював безпосередньо на місці подій і розповів, що у Нових Санжарах “всепереможний, алогічний страх” переріс у паніку, яка оволоділа переважно жінками.

“Щоденні ТБ-новини про померлих, і то немасово, порівняно із всією кількістю хворих десь далеко за тридев’ять земель - не думав, що потенційна загроза, яку ніхто ще не відчув, може так налякати”, - поділився він.

Крім того, за словами речника МВС, у місцевих жителів спостерігалася тотальна недовіра до всього, що каже будь-хто з влади, та відсутність мінімальної медичної освіченості й культури профілактики.

Також Шевченко переконаний, що новосанжарівці “просто хайпували” від того, що раптом опинилися у центрі уваги всіх ЗМІ, включно зі світовими.

“Намагався згадати, коли останній раз бодай щось було цікаве і привабливе, чи бодай нейтрально-інформативне про Нові Санжари на національному рівні - геть нічого не згадав. Але коли надвечір на брифінгу прем’єра побачив досвіченого фотографа Єфрема Лукацького з Аssociated Press, то почув від нього щось на кшталт «це історія сьогодні номер один для всіх світових медіа. Ти не уявляєш». Як стати провінційному райцентру негативно всесвітньо відомим за два дні без жодного загиблого - це сюди”, - переконаний він.

Речник МВС додав, що за його спостереженнями, у натовпі був “стійкий перегар від підігрітих алкоголем великої кількості новосанжарівців”, здебільшого чоловіків різного віку, хоча запевнив, що вдень було розпорядження закрити всі “наливайки”.

Шевченко навів слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, що є такий термін для подібних явищ, як у Нових Санжарах, - індуктивний психоз.

“У людей у такому стані уходять всі стримувачі: моральні, етичні, соціальні, інтелектуальні. Гору бере патологічний страх, який індукується автоматично від людини до людини. І цей психоз буває, що охоплює цілі міста. Випадків багато в історії. А потім люди не можуть згадати, чому так вели себе. Тож залишаймося людьми”, - підкреслив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Увечері сталися сутички протестувальників з правоохоронцями. Під час них постраждали дев'ять поліцейських та один цивільний. Поліція затримала 24 учасників сутичок

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою, яка згодом прийняла рішення провести два тижні в карантині з евакуйованими з китайського Уханя громадянами.

Загалом з Уханя було евакуйовано 45 українців та 27 іноземців, які після двотижневого карантину повернуться до своїх країн.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9