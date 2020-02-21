Аваков повідомив про затримання тих, хто кидав каміння в автобуси з евакуйованими

Особи, які в Нових Санжарах кидали каміння в автобуси з громадянами, евакуйованими з Китаю, затримані.

Про це в ефірі програми «Право на владу» на «1+1» під час включення з Нових Санжарів заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

«Держава не буде досконалою і щасливою, якщо всередині держави не будуть працювати елементарні механізми юридичного характеру. Тому ті люди, які сьогодні кидали каміння і розбили голови, зокрема, завдали дуже серйозної травми одному поліцейському (пробили голову каменем), ці люди затримані. І ми будемо приймати рішення, як їх покарати», - розповів голова МВС.

Водночас він додав, що в цих подіях простежується політичне підгрунтя.

«Думаю, що настане ранок, і багато людей подивляться на події з іншого боку. Але деякі «вуха»… ми теж побачили. І, я думаю, що ми не залишимо це без уваги. Ці вуха – і політичної, і бізнесової властивостей», - підкреслив Аваков.

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Міністр також подякував поліцейським, рятувальникам, медикам і співробітникам СБУ, які працювали у Нових Санжарах.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом заворушень у Нових Санжарах, унаслідок яких постраждало дев'ятеро поліцейських та одна цивільна особа, відкрито два кримінальні провадження.