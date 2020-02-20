Поліція затримала 24 особи через протести у Нових Санжарах

Під час протестів у Нових Санжарах на Полтавщині у зв'язку з розміщенням евакуйованих з Китаю громадян України поліція затримала 24 особи.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах після засідання урядового оперативного штабу повідомив очільник Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент Укрінформу.

"Затримано зранку 17 осіб, і ще сімох - увечері. Розслідування триває, діям кожного громадянина буде надано правову оцінку", - зазначив Клименко.

Він додав, що у сутичках постраждали дев'ять правоохоронців, п'ятеро з них - серйозно.

Окрім того, вдень стало погано одній з учасниць протестів у Нових Санжарах. За словами Клименка, з нею все в гаразд.

Як повідомляв Укрінформ, за фактом заворушень у Нових Санжарах, унаслідок яких постраждало дев'ятеро поліцейських та одна цивільна особа, відкрито два кримінальні провадження.