Нові Санжари: поліція відтіснила протестувальників і звільнила дорогу до медцентру

У селищі Нові Санжари на Полтавщині на дорозі перед мостом через Ворсклу поліція відтіснила місцевих жителів, які ще з ночі чергують, виступаючи проти розміщення в місцевому медцентрі евакуйованих з Китаю українців.

Пряма трансляція - на Громадському.

Тут перед мостом через Ворсклу очікують транспорт з евакуйованими з Китаю 45 українцями та 27 іноземцями, а також 22 членами екіпажу та лікарями.

Наразі дорога до закладу частково розчищена. Мітингувальники, які були змушені відійти на бокову вулицю, деякий час кричали: "Ганьба".

Очікування супроводжувалися незначними сутичками.

Місцеві мешканці кажуть, що вони не проти українців, які проходитимуть обсервацію в їхньому медзакладі, але, на їх думку, санаторій не готовий до цієї процедури, тому що там не було проведено жодних спецзаходів.

"На невеликій нараді за участю міністра Арсена Авакова ми спитали, чому саме наш санаторій був обраний для обсервації. Як нам сказали, тут є достатньо велика вигрібна яма, в яку буде акумульовано відходи каналізації. Потім їх будуть знезаражувати. Можливо, це так, а можливо й ні. Ми не віримо владі. Якби вони робили все, як кажуть, а то ж — ні", - пояснила учасниця акції протесту.

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При цьому вона уточнила, що люди не будуть іти на барикади та кидатися під військову техніку, але важливо, що громада продемонструвала свою позицію.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.