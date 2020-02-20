МВС: Серед евакуйованих українців - мешканці 15 областей і трьох міст

Серед евакуйованих українців мешканці 15 областей та трьох міст України, наймолодший з них 2012 року народження.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах, який транслювався наживо телеканалом НАШ, сказав директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

“У нас є Маріуполь, між іншим з Маріуполя наймолодший евакуйований громадянин 2012 року народження, Кривий Ріг, Полтавська, Харківська, Київська, Кіровоградська, Львівська області, місто Київ, Волинська, Дніпропетровська, Вінницька , Хмельницька, Миколаївська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Закарпатська, Одеська... Фактично вся наша країна”, - сказав Шевченко.

Із 45 евакуйованих українців в Україну повернулася одна родина з дитиною і одна пара, яка найближчим часом планує одружитися.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.