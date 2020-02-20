У Авакова нагадали блокувальникам доріг про Кримінальний кодекс

Правоохоронці реагуватимуть на ймовірні правопорушення у суворій відповідності до закону України.

Про це 20 лютого сказав директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко у Нових Санжарах Полтавської області, куди доправляють евакуйованих громадян із Китаю, інформує пресслужба МВС.

«На будь-які правопорушення правоохоронні органи діятимуть у суворій відповідності до Закону України, як вони діяли й до сьогоднішнього дня. Наразі проводиться велика профілактична робота з громадянами. Закликаємо їх не порушувати громадську безпеку та не перешкоджати урядовим рішенням, які прийняті та виконуються у суворій відповідності з буквою закону», - сказав Шевченко.

Він також зазначив, що у разі вчинення протиправних дій, вони одразу ж будуть припинятися правоохоронцями у законний спосіб.

«Якщо протиправні дії не вимагатимуть кримінальної відповідальності з точки зору законності правопорушень, із порушниками будуть проведені відповідні профілактичні бесіди і їх відпустять. У разі, якщо вчинятимуться більш жорсткі та суворі протиправні дії, на них поліцейські будуть реагувати згідно з нормами Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення», - додав директор Департаменту комунікації МВС.

Як повідомлялося, 20 лютого літак з евакуйованими з Китаю громадянами України та іноземними громадянами здійснив посадку в Харкові. Їх розмістять на 14 днів в ізоляції в санаторії в Нових Санжарах в Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Всі евакуйовані пройшли кілька етапів медичного контролю — в Китаї перед посадкою на літак, в літаку — українськими медиками та по прибуттю в Україну. В жодного з пасажирів не виявлено ознак репіраторних захворювань. Разом з пасажирами 14-денний період ізоляції відбуватимуть екіпаж літака, медики, що супроводжували їх у польоті, а також водії автобусів, якими пасажирів доставлять до місця обсервації.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.