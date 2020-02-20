Евакуйованих з Китаю не відвезли до лікарні через пік захворюваності на грип — МОЗ

Розміщувати здорових людей на період тимчасової ізоляції в лікарнях, в той час, коли в країні пік захворюваності на грип, означає обмежити в медичній допомозі тих українців, які ії потребуватимуть.

Про це на брифінгу в Нових Санжарах, який транслював телеканал НАШ, сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Нам часто закидають, чому ми в лікарні не відвозимо (евакуйованих з Китаю громадян — ред.), я заявляю, що завезти 100 здорових людей для ізоляції в лікарні, коли в країні підвищений епідемічний сезон на грип — ми обмежимо в доступі до кваліфікованої медичної допомоги українців, які будуть ії потребувати, оскільки ми залучили б медичний персонал, ліжка і бокси”, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що в місці обсервації не повинні бути якісь особливі вимоги до вентиляції тощо.

“Обсерватор — це не заклад охорони здоров’я. Ніяких особливих умов перебування стосовно інфекційних боксів, вентиляцій не має бути. Це звичайний заклад готельного типу, тобто людина повинна прийти і обмежити своє спілкування з зовнішнім світом. Пройшов інкубаційний період, немає симптомів — випускаємо назовні”, - сказав Ляшко.

Він зауважив, що санаторій в Нових Санжарах був обраний тому, що це заклад державного рівня, який можна було достатньо швидко звільнити без обмежень для системи охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого літак з евакуйованими з Китаю громадянами України та іноземними громадянами здійснив посадку в Харкові. Їх розмістять на 14 днів в ізоляції в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області. Всі евакуйовані пройшли кілька етапів медичного контролю — в Китаї перед посадкою на літак, в літаку — українськими медиками та по прибуттю в Україну. В жодного з пасажирів не виявлено ознак репіраторних захворювань. Разом з пасажирами 14-денний період ізоляції відбуватимуть екіпаж літака, медики, що супроводжували їх у польоті, а також водії автобусів, якими пасажирів доправлять до місця обсервації.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.