Евакуйовані з Китаю пригнічені тим, як їх “приймають” українці — голова Харківської ОДА

У міжнародному аеропорту «Харків» проводиться огляд евакуйованих із Китаю українців і громадян інших держав. Протягом найближчої години процес завершиться, і пасажирів рейсу з Уханя доправлять на Полтавщину п’ятьма автобусами. Евакуйовані пригнічені інформацією про спротив жителів щодо їх прийому.

Про це розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер в аеропорту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Борт було прийнято харківським аеропортом. На місці працюють лікарі, проводять огляд, перевіряється стан кожної людини», - сказав Кучер.

Він зазначив, що мобілізовані всі служби: евакуйовані мають швидко пройти митний і прикордонний контроль і, власне, медичний огляд. Прикордонники, митники, медики – всі у сучасних захисних костюмах, наголосив Кучер.

«Усі, від водіїв до супроводжуючих, весь час будуть у цих захисних костюмах», - сказав голова ОДА.

Також необхідну санітарну обробку пройде літак.

«2,5-3 години літак буде знаходитися в Харкові, весь цей час проводитиметься, дезінфекція. Людей перевезуть до місця призначення – в Нові Санжари – п’ятьма автобусами», - сказав голова ОДА.

Кучер зазначив, що люди на борту пригнічені та стурбовані.

«Ну, звісно, люди пригнічені. В першу чергу, через інформацію про те, як їх приймають в Україні (акції протесту та перекриття доріг - ред.). Це бентежить зараз всіх. Влада зі свого боку робить усе, щоб люди повернулись. І люди вже пройшли подвійну перевірку. Не дай Боже, цей коронавірус там є… Але разом з тим ми бачимо, як ставляться до людей в інших країнах, де проявилася хвороба, а що відбувається у нас? Ми не повинні допускати такого», - сказав Кучер.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн. Після дозаправки в міжнародному аеропорту "Бориспіль" літак вилетів до Харкова.

Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть розміщені у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі внутрішніх військ МВС "Нові Санжари". У МВС наголошують, що всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог закону та рішення урядового штабу.

Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.