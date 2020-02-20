На Полтавщині люди перекрили дорогу — щоб не пустити евакуйованих з Китаю у “Нові Санжари”
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної держадміністрації.
"У зв’язку з поширенням інформації про те, що евакуйованих українців із Уханя можуть розмістити у медичному центрі внутрішніх військ МВСУ «Нові Санжари», місцеві жителі перекрили дорогу", - йдеться у повдомленні.
У Нових Санжарах місцеві перекрили дорогу
Для з’ясування обставин голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов виїхав на місце події до Новосанжарського району.
Як повідомлялося, літак з евакуйованими з Китаю українцями робить кола на південному заході Харківської області. Можливо, це відбувається через туман: наразі в аеропорту скасовано деякі рейси, а також є затримки.
19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.
За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.
фото: Полтавська ОДА