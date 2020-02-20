Голова Харківської ОДА не знає, куди відправлять евакуйованих українців

Харків стане транзитним пунктом для евакуйованих з Китаю людей, проте конкретне місце їх розміщення на двотижневий карантин досі невідоме.

Про це сказав журналістам голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер у Міжнародному аеропорту «Харків», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я одразу хочу повідомити: не треба сіяти паніку. Харківська область повністю готова, все відпрацьовано, ми готувались відучора до цього. Харків є транзитом, далі людей будуть переміщати. Поки що невідомо, куди. Це уряд координує переміщення», - сказав Кучер.

Голова ОДА наголосив, що 73 евакуйовані особи здорові. «Вони пройшли перевірку китайськими лікарями, потім – нашими», - уточнив Кучер.

Він пояснив, що через термінал люди не проходитимуть. «В термінал вони не заходять. Всі люди будуть переміщені у автобуси, пройдуть ще одну перевірку, вже третю, і будуть відправлені далі. Наразі в мене немає даних про розміщення на Харківщині. Але я наголошую: Харківщина готова прийняти людей», - сказав Кучер.

Як повідомлялося, літак з евакуйованими з Китаю українцями робить кола на південному заході Харківської області. Можливо, це відбувається через туман: наразі в аеропорту скасовано деякі рейси, а також є затримки.

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.