Евакуація українців з Китаю: літак кружляє над Харківщиною

Літак з евакуйованими з Китаю українцями робить кола на південному заході Харківської області.

Про це свідчать дані на сайті Flightradar.

Пунктом призначення борту вказано аеропорт «Бориспіль», проте час прибуття змінено з 8.05 на 9.23.

Тим часом, сайт Главное з посиланням на власні джерела повідомляє, що евакуйованих із Китаю українців і громадян інших держав можуть розмістити на Харківщині, на базі відпочинку ім. Соїча (сел. Старій Салтів у Вовчанському районі).

У Харківській ОДА Укрінформу поки інформацію не надали і пообіцяли дати коментар згодом.

Зранку в аеропорту «Харків», де вже з’явилися машини швидкої допомоги з персоналом у захисних костюмах та автобуси, збираються журналісти.

Міжнародний аеропорт«Харків» / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

Як повідомлялося, 19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 48 українців і 29 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Зараз місце обсервації евакуйованих не розголошується з міркувань безпеки.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2118 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 74 576 осіб, 16 155 осіб вилікувались і виписані з лікарень.