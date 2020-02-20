Зеленський звернувся до українців, які перекривають траси і блокують госпіталі

Президент Володимир Зеленський запевнив, що державна політика України буде спрямована на боротьбу за кожного українця, який опинився у біді, та розраховує на таке ж саме ставлення й українського суспільства.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook у зв’язку з поверненням з Уханя евакуйованих громадян.

“Українець завжди залишається українцем. Тимчасове перебування в Ухані або еміграція до Канади не робить його чужим для своєї країни. Розумію: стара політика протягом десятків років робила звичним ділити українців на «правильних» і «неправильних». Але ця епоха скінчилася. Ми будемо боротися за кожного українця, який опинився у біді, – де б він не перебував. Рятувати, евакуювати, обмінювати. Україна не здаватиме своїх. Такою буде державна політика – я це гарантую. Але такою ж самою має бути й реакція суспільства – я на це дуже сподіваюся”, - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що при евакуації людей з Уханя застосовано безпрецедентні заходи для непотрапляння вірусу в Україну.

“Бактеріологічної небезпеки немає. Але є інша небезпека, про яку я хотів би сказати. Небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми – українці. Кожен з нас. Включно з тими, хто опинився в Ухані під час епідемії”, - підкреслив Президент.

Він нагадав, що коли Франція евакуювала людей з Уханя і їх привезли в одне з міст, реакція у мешканців цього міста була одна: вони турбувалися про життя і здоров’я своїх співгромадян, співчували тим, хто опинився у складній ситуації.

Крім того, Президент розповів, що в Казахстані, коли український літак з Уханя сів на дозаправку й доправив казахстанського громадянина, не було жодних протестів і блокувань, а навпаки, “усі дякували й раділи, що людина нарешті вдома”.

“На жаль, не всі з нас можуть пишатися такою ж людяною реакцією. Спроби перекрити траси, блокувати госпіталі, не пустити громадян України в Україну – цим ми показуємо далеко не найкращий бік нашого характеру. Особливо якщо врахувати, що більшість пасажирів – люди, яким менше 30 років. Для багатьох з нас вони – майже як діти”, - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялось, 20 лютого в Україну прибув літак із 45 українцями і 27 іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Після дозаправки в аеропорту "Бориспіль" борт вилетить у Міжнародний аеропорт Харкова, звідки спецтранспортом ДСНС пасажирів доправлять у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари", що на Полтавщині.

Раніше в кількох областях - Львівській, Тернопільській, Полтавській - люди масово протестували проти імовірного поселення евакуйованих з Китаю громадян.