Поліція відкрила дві справи через сутички у Нових Санжарах

За фактом заворушень у Нових Санжарах, унаслідок яких постраждало дев'ятеро поліцейських та одна цивільна особа, відкрито два кримінальні провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

"За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що групи агресивно налаштованих людей спровокували сутичку, тому правоохоронці вимушені були припинити групове порушення правопорядку.

“Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни розпочали закидати їх та поліцейських камінням. Окрім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців. Для захисту громадян та припинення масового заворушення працівники поліції вимушені були застосувати заходи фізичного впливу, відповідно до вимог закону”, - зазначили у поліції.

Повідомляється, що по медичну допомогу звернулися дев'ять поліцейських та одна цивільна особа.

У пресслужбі додали, що поліція діятиме адекватно до ситуації у рамках чинного законодавства.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Станом на 20 лютого у світі від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження в материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.