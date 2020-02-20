"Слуги народу" проситимуть главу СБУ розслідувати заворушення у Нових Санжарах

Народні депутати збирають підписи під зверненням до голови СБУ Івана Баканова з проханням встановити та притягнути до відповідальності винних у заворушеннях у Полтавській області через приїзд туди евакуйованих з Уханя.

Про це повідомила народний депутат від партії "Слуга народу" Єлизавета Богуцька у Facebook.

"Я підготувала звернення до голови СБУ Івана Баканова. Поки що підписалася частина депутатів "Слуги народу". Завтра закінчимо збір підписів і передамо в Службу безпеки для встановлення та притягнення до відповідальності тих, хто замовляє музику ненависті і поділу, погрожуючи національній безпеці країни", - написала Богуцька.

На її думку, все, що відбувається сьогодні - це сценарій. А громадяни, які прилетіли з Китаю, - привід, "сірник, який запалили задля соціального вибуху".

"Поки замовники цих шабашів не сидітимуть у в'язниці - процвітання Україні не світить", - додала Богуцька.

Вона також висловила думку, що евакуйованих громадян потрібно було везти в лікарню Держуправління справами "Феофанія".

Як повідомляв Укрінформ, о 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

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Як повідомили в МОЗ, всі громадяни, які прибули з Китаю, пройшли багаторазові перевірки, і у них немає ознак зараження коронавірусом.

На Полтавщині місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю в медичному центрі.

У Нові Санжари прибули глава МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом з міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою.

За останніми даними, на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження коронавірусом у материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.