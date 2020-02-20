Депутати написали скаргу на чиновників, які не пустили до Тернополя літак із Китаю

Народні депутати з фракції партії "Слуга народу" підготували звернення до правоохоронних органів стосовно дій чиновників на місцях, які давали вказівки не приймати літак з евакуйованими з Китаю.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявив народний депутат Олександр Качура, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мною було підготовлено з нашими колегами заяву про вчинення злочину щодо неприпустимих дій та перевищення влади, зокрема, Василем Деревляним... це перший заступник голови Тернопільської облради, який направив відповідне подання до голови обласної ради і, фактично, дав вказівку аеропорту,... щоб літак не допускали на територію аеропорту. Це також Сергій Надал (міський голова Тернополя - ред.), який також виступив на підтримку того, щоб не допускали літак. Це точно не державницька позиція, це точно не ставлення, яке має бути в політика до українських громадян", - сказав Качура.

За його словами, депутати звертаються до генерального прокурора, голови Державного бюро розслідувань, міністра внутрішніх справ щодо надання правової оцінки діям цих чиновників.

Качура додав, що триває збір підписів народних депутатів під відповідним зверненням.

"Я думаю, буде достатньо підписів кількох десятків народних депутатів. Ми направимо сьогодні депутатське звернення, і я впевнений, що буде внесено запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тому що є факти злочину. Після цього буде проведено розслідування", - зауважив парламентарій.

Водночас, коментуючи ситуацію у регіонах, Качура висловив думку, що йдеться про намагання "на протистоянні громадян, на маніпуляції громадською думкою отримати свої політичні бали".

"Ми звертаємося від імені нашої фракції до всіх обласних рад, тому що зараз надійшла інформація, що також Полтавська обласна рада збирається на засідання і, начебто, хоче прийняти рішення. Будь-які рішення щодо обмеження перебування наших громадян України на території України є абсолютно незаконними, і таким діям абсолютно одразу буде поставлена правова оцінка. Тому я закликаю депутатів не вестися на маніпуляції їхніх політичних лідерів, які їх, фактично, кидають у пічку розгортання конфліктної ситуації", - зазначив Качура.

Він також підкреслив, що всі заходи, організовані Міністерством охорони здоров'я, проводяться відповідно до стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із 45 українцями та 27 іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. Серед пасажирів - громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю.

З аеропорту Харкова усі пасажири, а також екіпаж літака і супроводжуючі особи (загалом 94 особи) будуть доправлені спецтранспортом ДСНС у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари", що у Полтавській області, на обсервацію.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

Депутати Новосанжарської селищної ради 20 лютого прийняли звернення до Президента, міністрів охорони здоров'я і внутрішніх справ та "свого" народного депутата про неможливість прийняти у медичному центрі Нацгвардії на карантин евакуйованих з Китаю.

У Нові Санжари прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Національної поліції Ігор Клименко.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.