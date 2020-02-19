Голова Тернопільської ОДА заявляє, що не погоджував прийом евакуйованих з Китаю

Голова Тернопільської ОДА заявляє, що не погоджував прийом евакуйованих з Китаю

Укрінформ
Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель відкинув звинувачення з боку представників Микулинецької громади щодо згоди на імовірне приймання евакуйованих з Китаю українців на території області.

Про це він заявив під час позачергового засідання XIII сесії обласної ради, яке четверту годину поспіль триває у Тернополі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніяких погоджень я не давав. До нас прийшов лист від Міністерства охорони здоров’я про те, що опрацьовується інформація по Україні, шукають місце дислокації для прибулих з Китаю. Не йшлося конкретно про Тернопільську область. 13 лютого обласне управління охорони здоров’я дало відповідь, що на даний час у зв’язку з реорганізацією санаторних закладів немає можливості розміщення з метою ізоляції громадян, які прибули з території КНР», - сказав Сопель.

Сесія, на якій обговорюється ситуація, що склалася на Тернопільщині через інформацію щодо намірів уряду розмістити на території області (в селі Конопківка Теребовлянського району, в санаторії «Медобори») близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, триває за присутності понад 300 представників громади.

Читайте також: На Тернопільщині облаштовують блокпости, аби не пропустити евакуйованих з Китаю

Як повідомляло агентство, напередодні понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели віче, на якому люди одноголосно висловилися проти імовірного поселення евакуйованих з Китаю українців у селі Конопківка, де розташований санаторій.

За рішенням громади на дорозі у село Конопківку введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю громадян.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-