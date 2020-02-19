Голова Тернопільської ОДА заявляє, що не погоджував прийом евакуйованих з Китаю

Голова Тернопільської ОДА Ігор Сопель відкинув звинувачення з боку представників Микулинецької громади щодо згоди на імовірне приймання евакуйованих з Китаю українців на території області.

Про це він заявив під час позачергового засідання XIII сесії обласної ради, яке четверту годину поспіль триває у Тернополі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ніяких погоджень я не давав. До нас прийшов лист від Міністерства охорони здоров’я про те, що опрацьовується інформація по Україні, шукають місце дислокації для прибулих з Китаю. Не йшлося конкретно про Тернопільську область. 13 лютого обласне управління охорони здоров’я дало відповідь, що на даний час у зв’язку з реорганізацією санаторних закладів немає можливості розміщення з метою ізоляції громадян, які прибули з території КНР», - сказав Сопель.

Сесія, на якій обговорюється ситуація, що склалася на Тернопільщині через інформацію щодо намірів уряду розмістити на території області (в селі Конопківка Теребовлянського району, в санаторії «Медобори») близько 100 осіб, евакуйованих із Китаю, триває за присутності понад 300 представників громади.

Як повідомляло агентство, напередодні понад тисячу мешканців Микулинецької громади провели віче, на якому люди одноголосно висловилися проти імовірного поселення евакуйованих з Китаю українців у селі Конопківка, де розташований санаторій.

За рішенням громади на дорозі у село Конопківку введено цілодобове чергування місцевих жителів задля недопущення транспортування сюди евакуйованих із Китаю громадян.