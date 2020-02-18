На Тернопільщині облаштовують блокпости, аби не пропустити евакуйованих з Китаю

Обабіч дороги до села Конопківка Теребовлянського району, де розташований санаторно-курортний комплекс «Медобори» місцеві жителі облаштували блокпости, аби не допустити імовірний приїзд сюди евакуйованих з Китаю співвітчизників.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми просто в шоці. Розуміємо, людям треба допомогти, щоб вони пройшли карантин чи вилікувати їх. Але невже в Україні для цього немає інших, менш заселених місць? Та гляньте на карту, у нас тут село біля села! Ферми, школи, дитячі садки… І саме сюди, кажуть, спрямовують тих постраждалих людей. То є великих ризик для нас усіх, хто тут живе. Ми розпочали цілодобове чергування, щоб не допустити нікого з тих, кого влада хоче сюди заселити», - розповіла одна з понад 50 блокувальників дороги на околиці села Конопківка Марія Стрельбіцька.

Санаторно-курортний комплекс «Медобори», розташований у селі Конопківка, користується мінеральними джерелами сірководневої води типу «Мацеста», «Моршинська» та сульфатно-гідрокарбонатними болотами для лікування пацієнтів закладу.

Як повідомляли ЗМІ, на Тернопільщині, за неофіційними повідомленнями, планується розташувати осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій «Медобори». Жодних коментарів ні обласне управління охорони здоров’я, ні керівництво облдержадміністрації наразі не дають.

Увечері 17 лютого на офіційний сайт Тернопільської міської ради було здійснено DDoS-атаку. У міськраді пов'язують атаку з публікацією на сайті звернення міського голови Тернополя Сергія Надала щодо недопущення розміщення осіб, евакуйованих з Китаю, в санаторій «Медобори».

За словами заступника міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, українські громадяни, які перебувають в китайському місті Ухань, де запроваджено суворий карантин через спалах коронавірусу, прибудуть на Батьківщину у четвер, 20 лютого.

Станом на 18 лютого 2020 року у світі зареєстровано 73 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 873 - летальні. Одужало вже 12 842 осіб.

фото: АА