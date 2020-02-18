Україна евакуює з Уханя громадян кількох країн, в тому числі й росіян — Аваков

Разом з українцями літак доставить з Уханя громадян кількох країн, які також пройдуть карантин, перебування в якому оплатять їх держави.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"До нас звернулися кілька держав, щоб ми допомогли вивезти їх громадян, бо у них немає рейсів, чи він був. І міністр іноземних справ вів з ними перемовини. І ми бачимо таку можливість, оскільки в літаку будуть вільні місця. Ми візьмемо декілька людей на борт, це будуть громадяни кількох країн. У нас є заявки від великої кількості країн, в тому числі це буде громадянин Російської федерації, (перед цим російський літак забрав нашого українця), білорус, німець, громадянин Нідерландів, Чехії, Коста-Ріки, Аргентини", - сказав Аваков.

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Він наголосив, що громадяни цих країн пройдуть такий же контроль перед посадкою в літак та мають підписати згоду на карантин та перебувати в місці обсервації 14 днів.

"За всі ці послуги, на відміну від громадян Україні, їх держави заплатять", - сказав Аваков.

Нагадаємо: літак має евакуювати 56 людей з провінції Хубей, з них 11 — іноземці. Усі вони погодились пройти 14-денний карантин в Україні. Він полетить до Уханя 18 лютого, а повернеться з евакуйованими 19 числа.