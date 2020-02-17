Аргентина подякувала Україні за допомогу в евакуації своїх громадян з Уханя

Міністерство закордонних справ Аргентини висловило подяку Україні за те, що наша країна погодилась разом зі своїми громадянами евакуювати й громадян Аргентини з епіцентру поширення коронавірусу — китайського Уханя.

Про це йдеться в заяві МЗС Аргентини.

У відомстві зазначили, що аргентинці хочуть приєднатися до українців і виїхати з Уханя.

"Міністерство закордонних справ (Аргентини — ред.) висловлює подяку уряду України за його щедрість та уряду Китаю за співпрацю", — йдеться у заяві.

Скільки саме аргентинців забере український літак з Уханя, відомство не уточнило.

Нагадаємо: літак має евакуювати 56 людей з провінції Хубей, з них 11 — іноземці. Усі вони погодились пройти 14-денний карантин в Україні. Він полетить до Уханя 18 лютого, а повернеться з евакуйованими 19 числа.

Фото: АА