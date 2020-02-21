Санаторій у Нових Санжарах охоронятимуть 300 нацгвардійців - Гончарук

Охорону санаторію в Нових Санжарах, де розміщені евакуйовані з КНР громадяни, забезпечуватимуть 300 працівників Нацгвардії.

Про це розповів Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну у Нових Санжарах, передає кореспондент Укрінформу.

«На території об'єкта для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців – у резерві. Поліція посилила патрулювання в регіоні», - повідомив очільник Кабміну.

Він запевнив, що за евакуйованими громадянами постійно наглядатимуть медики-інфекціоністи, і ситуація перебуває під повним контролем уряду.

Прем'єр також розповів, що троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими під час польоту, залишаться з ними. «Плюс із ними на території місця обсервації буде ще один медик», - додав Гончарук.

При цьому він наголосив, що безпосередньо з розміщеними в санаторії людьми ані персонал медцентру, ані навколишні контактувати не будуть: «Зробимо все можливе, щоб люди почувалися - як у санаторії, так і за його межами - безпечно».

Голова уряду зазначив, що від самого початку заходи з евакуації та розміщення на карантин були сплановані правильно.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Станом на 20 лютого у світі від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження в материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.