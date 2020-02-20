Гончарук: У санаторії в Нових Санжарах усі здорові

Усі евакуйовані з КНР українці, яких розмістили в номерах санаторію Національної гвардії в Нових Санжарах, здорові.

Про це розповів Прем`єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу після засідання оперативного штабу Кабміну в Нових Санжарах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Закінчуються останні технічні організаційні заходи, щоб евакуйовані люди могли комфортно поселитися. Ми поспілкувалися з людьми, які перебувають у санаторії, перевірили, чи вони забезпечені харчуванням, чи є у них зв’язок», - сказав очільник уряду.

Він запевнив, що у мешканців Нових Санжарів, які протестували проти розміщення евакуйованих у санаторії, не має бути жодних підстав для хвилювань.

Прем’єр нагадав, що всіх громадян, яких планувалось евакуювати з КНР, перевірили, і тих, у кого було виявлено будь-які ознаки захворювань, на борт не брали.

«Тобто всі люди, які поселились у санаторії, є здоровими», - наголосив Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого об 11:50 в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

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У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я Зоряною Скалецькою.

Станом на 20 лютого у світі від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження в материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

За даними МОЗ, в Україні не зафіксовано жодного підтвердженого випадку захворювання коронавірусом COVID-19.

Фото: kmu.gov.ua