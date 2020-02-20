Скалецька на два тижні йде в карантин разом з евакуйованими українцями

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька оголосила про намір піти на два тижні в карантин разом з українцями, евакуйованими з китайського міста Ухань.

Про це Скалецька повідомила у Facebook.

"Я прийняла рішення приєднатися до людей в обсервації. Разом з ними я проведу наступні 14 днів, в одному приміщенні, в тих самих умовах. Сподіваюсь, що моя присутність заспокоїть як тих, хто знаходиться в Нових Санжарах, так і решту країни", - написала очільниця МОЗ.

За її словами, уряд ретельно готувався до евакуації та підготував безпечні умови перебування в обсервації, врахувавши всі стандарти ВООЗ та практику інших країн, які здійснили евакуацію своїх громадян з Китаю.

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Скалецька зауважила, що її дуже вразили паніка та агресія стосовно евакуйованих громадян.

"Прошу вас висловити їм слова подяки за те, що вони погодилися провести в ізоляції два тижні задля безпеки нас усіх", - наголосила міністр.

Вона також висловила сподівання, що її поведінка сприятиме втихомиренню ситуації та примиренню.