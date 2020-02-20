Евакуйовані з Китаю вже розміщуються в номерах санаторію Нацгвардії

Усі евакуйовані з КНР українці розміщуються в номерах санаторію Національної гвардії в Нових Санжарах.

Про це написав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Всі наші евакуйовані з КНР громадяни успішно доставлені в санаторій Національної Гвардії в Нових Санжарах і розміщаються в номерах", - йдеться у повідомленні.

Водночас він відзначив, що коли директор авіакомпанії SkyUp Олександр Альба доручив підібрати охочих з-поміж льотчиків та бортпровідників для евакуації українців з КНР, то "таких добровольців було в 5 разів більше, ніж потрібно було, аби здійснити політ".

Окрім того, Геращенко зазначив, що серед лікарів і поліцейських, які були потрібні для супроводження евакуйованих українців, теж "від добровольців не було відбою".

"Не заважаючи на те, що кожен, хто полетів рятувати українців в КНР, повинен провести 14 діб в карантині, не було нікого, хто б відмовився від цієї почесної та відповідальної місії", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, об 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, яких евакуйовано з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі.

У Нові Санжари прибули очільник МВС Арсен Аваков, голова Національної поліції Ігор Клименко, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Також у Нові Санжари вилетів Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук разом міністром охорони здоров'я України Зоряною Скалецькою.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

фото: kolo.news