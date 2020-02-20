З Уханя до Санжар: українців доставили до санаторію на 14-денний карантин

Автобуси ДСНС України з евакуйованими з КНР громадянами дісталися медичного центру в Нових Санжарах на Полтавщині, подолавши міст через Ворсклу під охороною поліції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Правоохоронці відтіснили мешканців селища, які намагалися вийти на дорогу та перекрити проїзд спецтранспорту, що віз людей на 14-денний карантин в медичний центр Національної гвардії України "Нові Санжари".

Протестувальники спробували запалити шини, правоохоронці почали їх розтягувати, зчинилася бійка. Деякі чоловіки кидалися камінням.

Одній з жінок стало погано, вона втратила свідомість, проте, медики швидко привели її до тями та надали першу допомогу.

Активісти продовжують залишатися на мосту. Вони скандують "Ганьба" на адресу правоохоронців.

Блокування під'їзної дороги до Нових Санжар / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, о 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих доставлять п'ятьма автобусами до Нових Санжарів на Полтавщині, де до них будуть застосовані карантинні заходи в медичному центрі Нацгвардії.

У Харкові прикордонники забезпечили оформлення евакуйованих з КНР громадян / Фото: ДПСУ

В Нові Санжари прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко.

Спілкування @AvakovArsen і заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з санжарівцями pic.twitter.com/dv5B6a91YJ — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) February 20, 2020

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також повідомив, що вилітає в Полтавську область, де в смт Нові Санжари буде працювати оперативний штаб уряду.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків інфікування на коронавірус на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.