У Нацгвардії спростували фейк про звільнення персоналу з "Нових Санжар"

У Національній гвардії спростували недостовірну інформацію про те, що нібито звільнилися співробітники медичного центру "Нові Санжари" (Полтавська область), куди повинні доправити евакуйованих з Китаю українців.

Про це повідомляє 20 лютого пресслужба НГУ.

"Сьогоднішня гаряча тема про карантинні заходи для громадян, які повернулися з Китаю, породжує багато інформаційних фейків і маніпуляцій. Інформація, подана у деяких засобах масової інформації, про масове звільнення співробітників медичного центру Національної гвардії не відповідає дійсності. Весь персонал працює в штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

У Нацгвардії також закликали не вірити фейкам та використовувати інформацію з офіційних джерел.

"Медичний центр "Нові Санжари" готовий забезпечити карантинні заходи для українців, які повернулися з Китаю", - запевнили в НГУ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.