У Авакова запевняють, що евакуйовані українці з жителями Нових Санжар не контактуватимуть

Медцентр "Нові Санжари" розташований на віддаленій від основної заселеної території селища Нові Санжари, тому евакуйовані українці, яким потрібно буде пройти період обсервації, не будуть перетинатися із місцевими жителями.

Про це повідомляє у четвер, 20 лютого, пресслужба Нацгвардії.

Як наголошується у повідомленні, центр готовий забезпечити карантинні заходи для українців, що повернулися з Китаю.

"Установа забезпечена необхідними матеріальними засобами та має добре розвинену інфраструктуру. Фахівці медичного напрямку мають індивідуальні засоби захисту та знають необхідні процедури, що мають бути здійснені, аби забезпечити суворий режим санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що центр має 200 ліжко-місць. Номери забезпечені умивальником, туалетом, душем, меблями, радіоточкою, телевізором, холодильником, кондиціонером, освітлювальними приладами. Санвузол є в кожній кімнаті.

"Сам центр розташований на окремій території, що віддалена від основної заселеної території населеного пункту Нові Санжари. Тому евакуйовані громадяни, яким потрібно буде пройти період обсервації, не будуть жодним чином перетинатися із місцевими мешканцями", - підкреслили в НГУ.

Повідомляється також, що "територія закладу охороняється та здійснюється встановлений перепускний режим".

МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.

"Закликаємо громадян України не піддаватися на провокації, не порушувати закон, дотримуватися публічного порядку і безпеки, не скоювати протиправних дій та з розумінням поставитися до необхідності вжиття таких тимчасових обмежувальних заходів щодо наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації", - заявили в Нацгвардії.

Там також нагадали, що за повідомленнями МОЗ, українці, евакуйовані з Китаю, повністю здорові, проте для унеможливлення потенційних загроз вони будуть перебувати в медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари" протягом 14 днів.

Спілкування @AvakovArsen і заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка з санжарівцями pic.twitter.com/dv5B6a91YJ — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) February 20, 2020

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивезла із КНР за домовленістю з їхніми державами.

У МВС поінформували, що евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Мешканці селища Нові Санжари і довколишніх населених пунктів з ночі перекривають дороги, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. Сьогодні вранці між протестувальниками і поліцією сталися сутички.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: kolo.news