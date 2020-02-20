Посольство підтримує зв'язок з українцями в Китаї і надає необхідну допомогу - МЗС

Посольство України в Китаї перебуває на постійному зв'язку з українцями, які залишилися в Ухані та інших містах, і надає їм необхідну організаційну, фінансову та консультативну допомогу.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Катерина Зеленко.

"Літак з евакуйованими громадянами відлетів до України, а робота наших дипломатів в Китаї триває. Посольство України в КНР - на постійному зв’язку з українцями, які відмовилися від евакуації та залишилися у місті Ухань та інших містах. Їм надають організаційну, фінансову та консультативну допомогу", - написала вона.

Зеленко додала, що українські консули здійснюють постійну комунікацію з громадянами України, які наразі перебувають у Китаї, у соціальних мережах, а також у групах, створених українцями у месенджері WeChat.

Окрім того, у Посольстві в цілодобовому режимі продовжує працювати оперативна група з надання допомоги громадянам України, якою у режимі реального часу опрацьовуються звернення наших співвітчизників.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

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Евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав повинні бути поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.