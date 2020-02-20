ПЦУ закликає українців бути милосердними до евакуйованих з Китаю

Православна церква України звернулася до громадян з проханням виявити милосердя до евакуйованих українців з Китаю.

Про це ПЦУ написала в Facebook.

"У зв’язку з поверненням до України наших громадян, яких евакуйовано з Китаю, де поширилося небезпечне захворювання, ми спостерігаємо прояви агресивного ставлення щодо їхнього приїзду на Батьківщину. Хоча медичними службами засвідчується, що серед тих, хто повернувся, немає хворих, і необхідність проходження карантину є додатковим і необхідним заходом безпеки – страх і відчуження підштовхують людей до несприйняття", - йдеться у повідомленні.

У ПЦУ зазначають, що церква не може відповідати за медичну сторону питання, яка перебуває у компетенції спеціалістів та регулюється державою. Але церква зобов‘язана вказати на моральну сторону виклику, з яким зіткнулося наше суспільство.

"Отже, нехай страх перед хворобою не затуманює наші розум і совість, нашу людяність!", - наголосили в ПЦУ.

Як повідомляв Укрінформ, о 11:50 в харківському аеропорту сів літак з громадянами України та іноземцями, евакуйованими з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйовані будуть доставлені п’ятьма автобусами в Нові Санжари на Полтавщині, де будуть розміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг відбувалися у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про ймовірне розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.