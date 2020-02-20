Евакуація з Уханя: літак SkyUp і місце його стоянки пройдуть санобробку

Евакуація з Уханя: літак SkyUp і місце його стоянки пройдуть санобробку

Коронавірус
Укрінформ
Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який доправив з Китаю громадян України та деяких інших країн, пройде спеціальну санітарну обробку, так само як місце його стоянки і трап.

Про це повідомив співвласник авіакомпанії SkyUp Airlines Олександр Альба у Facebook.

"Літак пройде спеціальну санітарну обробку — дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап", - зазначив він.

Альба додав, що екіпаж разом із пасажирами у найближчі 14 днів перебуватиме на обсервації.

Водночас, співвласник авіакомпанії підкреслив, що пишається своїми працівниками, які, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України.

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"Коли постало питання про евакуацію українців, які застрягли в Китаї, ми відгукнулися на прохання уряду здійснити рейс, бо віримо, що у подібних ситуаціях синергія зусиль свідомих громадян, держави та приватного сектору здатні принести найкращий результат. Жодних альтернатив не було", - наголосив він.

Від імені компанії Альба подякував усім державним службам, які допомогли організувати переліт, та працівникам, які його супроводжували.

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Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані, екіпаж та супроводжуючі особи (загалом 94 особи) будуть поміщені на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: mvs.gov.ua

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