Евакуація з Уханя: літак SkyUp і місце його стоянки пройдуть санобробку

Літак авіакомпанії SkyUp Airlines, який доправив з Китаю громадян України та деяких інших країн, пройде спеціальну санітарну обробку, так само як місце його стоянки і трап.

Про це повідомив співвласник авіакомпанії SkyUp Airlines Олександр Альба у Facebook.

"Літак пройде спеціальну санітарну обробку — дезінфікуватимуть салон, кабіну пілотів, багажний відсік, техніки замінять фільтри системи кондиціонування, щоб повністю виключити можливість зараження. Також буде дезінфіковано місце стоянки і трап", - зазначив він.

Альба додав, що екіпаж разом із пасажирами у найближчі 14 днів перебуватиме на обсервації.

Водночас, співвласник авіакомпанії підкреслив, що пишається своїми працівниками, які, ризикуючи власним здоров’ям, зголосилися допомогти повернути наших співгромадян до України.

"Коли постало питання про евакуацію українців, які застрягли в Китаї, ми відгукнулися на прохання уряду здійснити рейс, бо віримо, що у подібних ситуаціях синергія зусиль свідомих громадян, держави та приватного сектору здатні принести найкращий результат. Жодних альтернатив не було", - наголосив він.

Від імені компанії Альба подякував усім державним службам, які допомогли організувати переліт, та працівникам, які його супроводжували.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами.

Евакуйовані, екіпаж та супроводжуючі особи (загалом 94 особи) будуть поміщені на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: mvs.gov.ua