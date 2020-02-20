Аваков про українців на борту з Уханя: Всі здорові, але трішки заморені

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав жителів Полтавщини не піддаватися паніці і не вірити фейкам, і наголосив, що на борту літака, який прямує до Полтавщини, усі здорові.

Про це він заявив під час відвідин аеропорту «Бориспіль», де літак з евакуйованими дозаправлявся, інформує пресслужба МВС.

Міністр поінформував, що обсервація прибулих із Китаю громадян триватиме 14 діб у Полтавській області у санаторії Національної гвардії у Нових Санжарах.

«Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені. Це інформація з борту літака», - сказав Аваков.

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Очільник МВС уточнив, що в Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, наразі відомо, що ці люди не інфіковані, - просто мали слабкість.

Як повідомлялося, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Як повідомили в МВС, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.