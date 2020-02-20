У МОЗ спростували фейк про п'ять випадків коронавірусу в Україні

Центр громадського здоров'я спростував інформацію про підтвердження п'яти випадків коронавірусу в Україні.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

"Увага! Інформація про 5 підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 в Україні НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. Закликаємо ЗМІ не поширювати цю інформацію та повідомити пресслужбу МОЗ України про відправника цієї інформації у разі отримання листа", - йдеться у повідомленні.

Водночас один з колишніх співробітників Центру громадського здоров'я Володими Біруля зазначив у дописі на своїй сторінці у Facebook, що електронна адреса, з якої ця інформація поширюється, співпадає з офіційною поштовою скринькою Міністерства охорони здоров'я України.

"Як колишній керівник комунікацій Центру громадського здоров’я України отримав питання щодо інформації на скрині. Це ФЕЙК! На жаль, адреса відправника співпадає з офіційною електронною адресою Міністерства охорони здоров'я України. Особисто я сприймаю це як диверсію та звертають до міністерства - терміново дайте офіційну позицію!", - написав Біруля.

У коментарях до посту дописувачі зазначають, що цією справою має зайнятися СБУ.