Медики не виявили жодного хворого серед українців у літаку з Уханя - МОЗ

У пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханя не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань. Психоемоційний стан пасажирів у нормі, але вони потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"Міністерство охорони здоров’я поспілкувалось із медиками, які супроводжували людей на борту авіарейсу з Уханя. Під час польоту та посадки літака у жодного пасажира та члена екіпажу не було виявлено симптомів гострих респіраторних захворювань", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі люди, що прибули з Уханя будуть транспортовані до місця обсервації – у медичний центр Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.

У МОЗ також повідомили, що психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі, але вони все ще потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян.

На борту літака перебувають 45 українців, 27 іноземців та члени екіпажу, серед яких 3 медики.

Одразу після приземлення (в Борисполі на дозаправку - ред.) здійснені всі заходи безпеки: літак відправлений на санітарну стоянку. Всі переміщення та прикордонний контроль евакуйованих проведений із дотриманням протиепідемічних заходів.

Медики протягом всього періоду обсервації (14 днів) будуть проводити медико-санітарне спостереження як мінімум двічі на день всіх, хто перебуває в ізоляції.

Люди, які перебуватимуть в карантині, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар. У такому випадку, в інфекційному відділенні їм буде надаватися медична допомога і проводитися подальша діагностика.

Після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку.

Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого в Україну прибув літак із українцями та іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Як повідомили в МВС, евакуйовані з Китаю громадяни України та інших держав будуть поміщені на карантин у медичному центрі Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.