Борт з українцями у Харкові розмістять на окремій ізольованій стоянці - Гончарук

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликає українців не піддаватися на провокації та із розумінням поставитися до ситуації навколо евакуації з Китаю громадян України та ряду інших держав.

Про це він написав у Тelegram.

“Закликаю громадян України не піддаватися на провокації, дотримуватися публічного порядку і безпеки та із розумінням поставитися до ситуації і наших громадян та іноземців, які потребують допомоги держави Україна у складній ситуації”, - зазначив Гончарук.

Він підкреслив, що безпека кожного громадянина України є абсолютним пріоритетом Президента й уряду. “Ми своїх не залишаємо! У будь-якій ситуації треба бути людьми і пам’ятати, що у такій ситуації міг опинитись кожен з нас чи близька нам людина”, - наголосив Прем’єр-міністр.

Глава уряду також відзначив, що евакуація відбулась успішно, всі пасажири, члени екіпажу та супроводжуючі особи почуваються задовільно, їх оглянули медики. Жодних симптомів гострих респіраторних інфекцій вони не мають.

“Літак спецрейсу здійснив посадку в міжнародному аеропорту "Бориспіль" для дозаправки та вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків. Там буде вжито усіх можливих заходів з дотримання безпеки пасажирів, членів екіпажу та працівників аеропорту. Борт буде розміщено на окремій ізольованій стоянці. Усі процедури (паспортний контроль, митні формальності) будуть виконані біля трапа літака”, - повідомив він.

Гончарук нагадав, що далі 45 українців та 27 іноземних громадян, екіпаж літака та особи, які їх супроводжують, будуть доправлені спеціальним транспортом ДСНС у супроводі та під охороною поліції на територію медичного центру Національної гвардії «Нові Санжари» у Полтавської області. Обсервація триватиме 14 днів. На локації цілодобово перебувають лікарі, забезпечені усім необхідним та готові надати необхідну допомогу.

“Ми керуємось єдиною метою — безпекою людей. Тому жодної загрози для тих, хто перебуває там, і оточуючих об'єкт не становить. Він пройшов перевірку епідеміологів і відповідає всім вимогам ВООЗ. Нагадаю, що жодного випадку вірусу в країні не зареєстровано”, - наголосив Прем'єр-міністр.

Раніше повідомлялося, що літак з евакуйованими з Китаю сів у аеропорту "Бориспіль" на дозаправку, після чого полетить у Харків. Водночас, на Полтавщині місцеві мешканці перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю у медичному центрі "Нові Санжари".

19 лютого літак компанії Sky Up вилетів з Уханя в Україну. На його борту 45 українців і 27 іноземців, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувались і виписані з лікарень.