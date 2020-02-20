Зеленський: Зробили все можливе, щоб гарантувати - коронавірус в Україну не потрапить

Літак з евакуйованими з Уханя українцями й іноземцями приземлився в "Борисполі" на дозаправку через погодні умови; водночас вжито безпрецедентних заходів безпеки для унеможливлення потрапляння коронавірусу в Україну.

Про це Президент Володимир Зеленський написав на своїй сторінці у Facebook.

“Літак з нашими громадянами та громадянами інших країн, яких ми евакуювали з Уханя, приземлився в Україні. Було складно з погодою – довелося спершу посадити його в Борисполі. Він дозаправиться та полетить у місце призначення – до аеропорту в Харкові”, - зазначив Президент.

За його словами, вжито безпрецедентних заходів безпеки.

“Зробили все можливе й неможливе, щоб гарантувати: вірус в Україну не потрапить. Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура. Всі, хто піднявся на борт, у задовільному стані. Вони здорові, але мають пройти карантин і обсервацію протягом 14 днів”, - поінформував Президент.

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Він також повідомив, що евакуйовані житимуть у закритому медичному центрі Національної гвардії у Нових Санжарах, який буде повністю ізольований та переведений на суворий режим бактеріологічної безпеки.

“Протягом двох тижнів це буде, напевне, найбільш охоронюваний об’єкт у країні. Співчуваю нашим евакуйованим, бо вже знаю, що таке перебувати під особистою охороною, а в них охорона буде набагато серйозніша, ніж у Президента”, - додав Зеленський.

Як повідомлялось, 20 лютого в Україну прибув літак із літака 45 українцями і 27 іноземцями, яких Україна вивозить із КНР за домовленістю з їхніми державами. На борту перебувають, зокрема, громадяни Норвегії, Ізраїлю, Білорусі, Іспанії, Чорногорії, Аргентини, Домініканської Республіки, Еквадору, Коста-Рики, Панами та інших країн.

Після дозаправки в "Борисполі" борт вилетить у Міжнародний аеропорт Харкова, звідки спецтранспортом ДСНС пасажирів доправлять у медцентр Нацгвардії "Нові Санжари", що на Полтавщині.